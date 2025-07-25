С 1 сентября водителям, не соблюдающим культуру вождения, будут выписывать штрафы. Об этом сообщил глава МВД Улан Ниязбеков.

По его словам, он часто ездит по трассам Бишкек — Иссык-Куль, Бишкек — Ош и Торугарт.

«И часто замечаю одну вещь. У большинства водителей на дороге отсутствует культура управления автомобилем. К сожалению, именно по этой причине происходит много аварий. Например, за границей на трассах те, кто едет неспешно, движутся по правой полосе, а те, кто едет быстро, — по левой. Левая полоса всегда свободна и создает условия для быстрой езды. У нас же наоборот. Многие водители занимают левую полосу, едут медленно, мешают другим и не пропускают. Есть даже те, кто будто бы захватил дорогу и выезжает на встречную полосу. В результате те, кто спешит, вынуждены обгонять справа, что приводит к авариям», — отметил Улан Ниязбеков.

Он добавил, что, согласно указу президента, с 1 сентября водителям, не соблюдающим культуру вождения на крупных трассах, будут выписывать штрафы.

«Сотрудники, контролирующие дорожную безопасность, если выявят таких водителей, временно изымут водительские удостоверения, и нарушители обязаны повторно сдавать экзамен. Поэтому, уважаемые водители, если вы едете неспешно, держитесь правой полосы. Помните, что левая полоса предназначена для тех, кто едет быстро», — напомнил милицейский чиновник.