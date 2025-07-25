Афиша Бишкека на выходные: игротеки, выставки и детские шоу

Выставки, ярмарки
26-27 июля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»
В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена
В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
26 июля. Кинотеатр под открытым небом
Приглашаем вас провести теплый вечер с близкими под звездным небом и с хорошим фильмом.
Hyatt Regency Bishkek, 20.00.
26 июля. Аудиоспектакль «Дух города»
Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.
Сквер имени Максима Горького, 13.00.
Лекции, мастер-классы
26 июля. Вечер настольных игр
Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.
ololoPlanet, 18.30.
26 июля. Мастер-класс по созданию кокул
Кокулы — это традиционные украшения для волос, пришедшие из культуры народов Средней Азии. Регистрация по телефону 0551266144.
КЦ Dari, 16.00.
27 июля. Игротека
Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551266144.
КЦ Dari, 17.00.
27 июля. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.
27 июля. Мастер-класс по танцам
Это отличный шанс потанцевать и зарядиться позитивом вместе с опытным хореграфом, научиться новому стилю Juzz Funk и главное — помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Все средства, собранные на мастер-классе, будут направлены в детский дом.
Let’s Dance NewEra, 14.00.
Для детей
26 июля. Шоу-программа
Мероприятие, где каждый ребенок сможет принять участие, повеселиться с интересными героями и поиграть в активные игры.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.
27 июля. Ползунковые гонки
Самое милое соревнование месяца для наших самых маленьких спортсменов.
ДТЦ «Таш-Рабат», 13.00.