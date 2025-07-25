Афиша Бишкека на выходные: игротеки, выставки и детские шоу

26-27 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

26 июля. Кинотеатр под открытым небом

Приглашаем вас провести теплый вечер с близкими под звездным небом и с хорошим фильмом. Hyatt Regency Bishkek, 20.00.

26 июля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

26 июля. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

26 июля. Мастер-класс по созданию кокул

Кокулы — это традиционные украшения для волос, пришедшие из культуры народов Средней Азии. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 16.00.

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27 июля. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 17.00.

27 июля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

27 июля. Мастер-класс по танцам

Это отличный шанс потанцевать и зарядиться позитивом вместе с опытным хореграфом, научиться новому стилю Juzz Funk и главное — помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Все средства, собранные на мастер-классе, будут направлены в детский дом.

Let’s Dance NewEra, 14.00.

Для детей

26 июля. Шоу-программа

Мероприятие, где каждый ребенок сможет принять участие, повеселиться с интересными героями и поиграть в активные игры.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

27 июля. Ползунковые гонки

Самое милое соревнование месяца для наших самых маленьких спортсменов.