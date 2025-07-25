Жара без паники. В Бишкеке нет всплеска вызовов и смертности

Бишкек переживает жаркий июль, столбик термометра поднимается до +38 градусов и выше. Заместитель главного врача Центра экстренной медицины столицы Егор Борисов рассказал 24.kg о буднях ЦЭМ в таких погодных условиях.

— Сколько вызовов поступает в ЦЭМ ежедневно? Сказывается ли жара?

— В сутки в службу скорой медицинской помощи в Бишкеке поступает примерно 500-600 обращений. Из них около 400-500 завершаются выездом бригады, дополнительно мы оказываем 200-300 консультаций по телефону ежедневно.

Это выше, чем стандартная нагрузка в прошлом. Но важно понимать, что рост связан не только с погодными условиями.

В связи с проведением административно-территориальной реформы значительно увеличилась территория обслуживания нашей службы и, соответственно, вырос объем обращений.

Тем не менее говорить о резком всплеске вызовов именно из-за жары мы не можем. Количество обращений остается в пределах нашей обычной статистики. В среднем ежедневно госпитализируется около 100-120 пациентов.

Каких-либо аномальных колебаний по количеству вызовов, связанных с жаркой погодой, на текущий момент не наблюдается.

— На что чаще всего жалуются пациенты?

— Поводы к обращению самые разные, как и всегда. Люди вызывают скорую помощь по самым разнообразным причинам: обострение хронических заболеваний, травмы, боли, потери сознания, дорожно-транспортные происшествия и так далее. Это типичный набор поводов, с которым мы работаем ежедневно.

Что касается жары — да, отдельные случаи, связанные с перегревом или обмороками, действительно бывают, но они единичные.

Серьезных происшествий, непосредственно вызванных аномальной жарой, на сегодня не зафиксировано.

— Есть ли случаи смерти на улицах?

— Случаев смерти от перегрева или других осложнений жары на улице у нас не зарегистрировано. Все обращения по этому поводу, как уже отмечалось, единичны и не являются критическими.

Читайте по теме Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше

Недавно в средствах массовой информации появились неподтвержденные сведения о якобы резком росте смертности в городах Центральной Азии из-за жары — с утверждениями, что люди якобы умирают буквально тысячами. Эта информация не соответствует действительности. Мы не знаем, откуда она взялась, и никаких оснований для таких утверждений у нас нет.

Количество летальных исходов, которые фиксируются нашей службой ежедневно и по которым ведется постоянный учет, остается на прежнем уровне, без каких-либо отклонений. Мы также уточняли данные у коллег из Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы — и они точно так же не подтверждают информацию о каком-либо резком росте смертности.

Поэтому можно уверенно сказать: никакого всплеска смертей на фоне жары в Бишкеке не происходит, и подобные сообщения в медиапространстве не соответствуют реальной ситуации.

— Какая ситуация с обеспеченностью бригадами?

— На сегодня в Бишкеке на линию выходит от 40 до 42 круглосуточных бригад скорой медицинской помощи. Это бригады центральной станции и пяти городских подстанций.

Однако в условиях расширившейся территории обслуживания, связанной с административно-территориальной реформой, этого количества явно недостаточно.

С учетом численности населения и новых границ города реальная потребность столицы составляет порядка 150 бригад. То есть на сегодня работает менее трети от необходимого.

Ситуация осложняется еще и тем, что у нас не хватает санитарного автотранспорта даже на те бригады, которые выходят в смену.

Многие машины технически изношены, регулярно выходят из строя, находятся в ремонте, и в целом автопарк нуждается в полном обновлении. Это системная проблема, которая напрямую влияет на скорость реагирования и возможность своевременно оказывать экстренную медицинскую помощь горожанам.

— Как оптимизируете работу?

— Одним из ключевых направлений нашей работы в этом году стало внедрение новой автоматизированной системы управления службой скорой медицинской помощи Бишкека. Это масштабный проект, который мы разрабатывали и отрабатывали в течение всего этого года. В настоящее время уже начали поэтапное внедрение.

Система создается с целью оптимизации процессов реагирования, управления и коммуникации, как внутри службы, так и с населением. В ее рамках реализуется ряд новых функций, направленных на повышение качества и скорости оказания помощи.

В частности, мы уже внедрили для вызывающих:

систему оповещения о приближении бригады скорой помощи — пациент и его родственники могут видеть в реальном времени, где находится машина и сколько времени осталось до ее прибытия;

автоматические рекомендации до прибытия бригады — вызывающий получает инструкции, что нужно делать до приезда скорой помощи, в зависимости от повода вызова.

Кроме того, в настоящий момент мы тестируем функцию онлайн-консультирования пациентов по различным медицинским вопросам. Этот сервис будет работать на базе искусственного интеллекта с последующим участием врача в случае необходимости.

Читайте по теме Центр экстренной медицины в Бишкеке хочет внедрить искусственный интеллект

Мы рассчитываем, что такая функция позволит снять часть нагрузки с бригад скорой помощи, поликлиник и амбулаторной службы, предоставляя быструю и доступную консультацию населению.

Сейчас мы ведем активную работу по внутреннему тестированию этих решений. После завершения всех этапов отладки и запуска в полноценную эксплуатацию мы обязательно проинформируем население более подробно и пошагово объясним, как пользоваться новыми функциями.

Главная цель всей цифровой трансформации — сделать помощь более оперативной, доступной, информированной и технологичной, как для пациентов, так и для самих медицинских работников.