Новый Земельный кодекс. У жителей дач расширяется доступ к социальным услугам

Согласно новому Земельному кодексу, дачные участки, за исключением земель водного фонда, будут являться землями населенных пунктов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления правового обеспечения и экспертиз Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Нурия Сооронова.

По ее словам, это позволит гражданам прописываться по месту проживания и расширит их доступ к социальным услугам.

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«Правоудостоверяющие документы, в которых говорится о праве частной собственности, действуют и будут действовать. Юридическую силу они не потеряют. Что будет с правлением? Законом «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» предусмотрена норма о том, что порядок использования дачными участками будет утверждаться кабинетом министров», — сказала Нурия Сооронова.

Она отметила, что этот подзаконный акт будет разрабатываться межведомственной рабочей группой.

«В состав планируется включить представителей министерств и ведомств, а также самих правлений, чтобы выработать документ, который учел бы все необходимые нормы использования дачных участков гражданами», — добавила Нурия Сооронова.

Ранее президентом был подписан Закон «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики». Новый кодекс вступает в силу на фоне масштабных сносов жилых построек по всей стране, что придает документу особую актуальность.