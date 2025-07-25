13:51
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Общество

Новый Земельный кодекс. У жителей дач расширяется доступ к социальным услугам

Согласно новому Земельному кодексу, дачные участки, за исключением земель водного фонда, будут являться землями населенных пунктов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления правового обеспечения и экспертиз Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Нурия Сооронова.

По ее словам, это позволит гражданам прописываться по месту проживания и расширит их доступ к социальным услугам.

Читайте по теме
Дачный вопрос. Представители садоводческих товариществ обратились к президенту

«Правоудостоверяющие документы, в которых говорится о праве частной собственности, действуют и будут действовать. Юридическую силу они не потеряют. Что будет с правлением? Законом «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» предусмотрена норма о том, что порядок использования дачными участками будет утверждаться кабинетом министров», — сказала Нурия Сооронова.

Она отметила, что этот подзаконный акт будет разрабатываться межведомственной рабочей группой.

«В состав планируется включить представителей министерств и ведомств, а также самих правлений, чтобы выработать документ, который учел бы все необходимые нормы использования дачных участков гражданами», — добавила Нурия Сооронова.

Ранее президентом был подписан Закон «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики». Новый кодекс вступает в силу на фоне масштабных сносов жилых построек по всей стране, что придает документу особую актуальность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337502/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Новый Земельный кодекс. Заброшенные и неиспользуемые земли подлежат изъятию
Всегда будет на руках. О плюсах кадастрового плана рассказала специалист
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Дачники ОО «Долоно Сай» жалуются на то, что земельная амнистия не работает
Новая магистраль: жители Чон-Арыка об опасениях сноса 400 частных домов
Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
Изъятие частных участков. Защищает ли кыргызстанцев проект Земельного кодекса
В Бишкеке прошел мирный митинг против нового Земельного кодекса
Сносить должны за свой счет. Насколько законны действия мэрии в «Киргизия-1»
Земельные участки бесплатно раздавать кыргызстанцам больше не будут
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане сломался один из&nbsp;двух линейных ускорителей В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
25 июля, пятница
13:47
В Кыргызстане обновлен порядок выдачи статуса «Цифровой кочевник» иностранцам В Кыргызстане обновлен порядок выдачи статуса «Цифровой...
13:43
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай
13:39
Новый Земельный кодекс. У жителей дач расширяется доступ к социальным услугам
13:27
Новый Земельный кодекс. Заброшенные и неиспользуемые земли подлежат изъятию
13:08
В Кыргызстане утвержден порядок государственного аудита кибербезопасности