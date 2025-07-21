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Власть

Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики», завершив долгий и неоднозначный процесс реформирования земельного законодательства.

Документ принят Жогорку Кенешем 4 июня 2025 года, после того как ранее президент вернул его на доработку. Новый кодекс вступает в силу на фоне масштабных сносов жилых построек по всей стране, что придает документу особую актуальность.

Новый Земельный кодекс закрепляет переходные положения, регулирующие текущие земельные споры и процессы — от трансформации земель сельхозназначения до вопросов использования пастбищ и орошаемой пашни. Уточняется, что право на участки, полученные до 1999 года, будет сохраняться, в том числе на дачные и садовые земли. Их официально включают в состав прилегающих населенных пунктов, что упрощает прописку, оформление пособий, устройство детей в школы и детсады.

Гарантируется государственная защита ранее зарегистрированных прав собственности на землю. Предусмотрена замена старых документов на кадастровый план — единый и унифицированный.

Важным элементом остается порядок изъятия участков для государственных или общественных нужд. Согласно новому кодексу:

  • землю могут изъять только при отсутствии других вариантов размещения объекта;
  • если владелец не согласен, спор решается через суд;
  • компенсация включает рыночную стоимость участка, построек и возможные убытки;
  • выплата компенсации обязательна до фактического изъятия.

Изъятию подлежит весь участок, а не его часть. Если участок в залоге — кредит погашается из компенсации или переносится на новый участок.

Закон принят на фоне активных споров о правомерности и условиях сноса домов в новостройках и при реализации крупных инфраструктурных проектов. Утвержденный документ пытается балансировать интересы государства и владельцев земли, но правоприменение и судебная практика покажут, насколько эффективно будут работать новые нормы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336983/
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