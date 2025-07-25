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Общество

Кыргызстан занял 73-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный Индекс паспортов мира — 2025. Данный рейтинг охватывает 199 паспортов и был составлен с использованием данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Кыргызстан в индексе расположился на 73-м месте, поделив его с Руандой и Зимбабве. С кыргызским паспортом можно посетить 63 государства без визы.

Казахстан занял 63-е место — его граждане могут посещать 79 стран без визы. Узбекистан оказался на 74-м месте (62 страны), Таджикистан — на 80-м (56 стран), Туркменистан — на 85-м (49 стран).

Россия заняла 46-е место в рейтинге с безвизовым въездом в 114 стран, Беларусь — 62-е, Армения — 71-е.

Лидерами рейтинга стали Сингапур (193 страны), Япония и Южная Корея (по 190 стран).

Худший результат показал паспорт Афганистана (99-е место), держателям которого без визы можно отправиться в 25 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг государств по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила стран и территорий и ранжирует их по количеству стран, куда их владельцы могут въезжать без виз.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления визы (без визы или с визой по прибытии).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337501/
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