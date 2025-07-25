Всегда будет на руках. О плюсах кадастрового плана рассказала специалист

В эфире «Биринчи радио» начальник управления правового обеспечения и экспертиз Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Нурия Сооронова рассказала о плюсах кадастрового плана.
Напомним, в новом Земельном кодексе КР предусмотрена замена старых документов на кадастровый план — единый и унифицированный.
По словам Нурии Соороновой, подготовлен проект подзаконного акта в части кадастрового плана.
«Ранее граждане возмущались, что с принятием кадастрового плана их государственный акт о праве частной собственности утратит силу. Нет, я бы хотела сказать: госакты о праве частной собственности будут действовать, все правоудостоверяющие документы, которые находятся на руках у граждан, имеют юридическую силу», — подчеркнула начальник управления.
Она отметила, что при оформлении сделки граждане могут поменять на кадастровый план.
«Он содержит все основные нормы правоудостоверяющего документа. Кадастровый план также будет отражен в приложении «Тундук», то есть гражданин будет иметь его постоянно «на руках» (в телефоне). Нет необходимости приносить документ в бумажном варианте, все будет в электронном виде. Опасения, что земельные участки будут изъяты, неактуальны. Ну невозможно зарегистрированное право прекратить. Это конституционное право каждого гражданина, и оно будет действовать в любом случае, пока это все не прекратится в судебном порядке. То есть наши граждане могут не переживать насчет этого», — добавила Нурия Сооронова.
Ранее сообщалось, что кадастровый план — документ со своим QR-кодом, который заменит Красную или Зеленую книги. По коду можно будет узнать всю информацию о земельном участке: площадь, тип, категория, вид собственности.