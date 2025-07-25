Новый Земельный кодекс. Заброшенные и неиспользуемые земли подлежат изъятию

Начальник управления правового обеспечения и экспертиз Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Нурия Сооронова прокомментировала в эфире «Биринчи радио» принятие нового Земельного кодекса Кыргызстана.

По ее словам, в нем консолидировали все законы, регулирующие вопросы землеустройства и земельных отношений, в нем отражены основные нормы.

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«Предусмотрены нормы по поводу предоставления земель, в том числе в целях привлечения инвестиций, относительно категорий земель, изъятия земельных участков, возмещения потерь сельхозпроизводства при переводе/трансформации земельных участков. С принятием Земельного кодекса признаются и сохраняются права на землю, возникшие до его принятия. Это обеспечивает правовую стабильность, предотвращает конфликты и защищает имущественные интересы граждан и юридических лиц», — сказала Нурия Сооронова.

Она отметила, что приусадебные участки с жилыми домами не подлежат изъятию.

«Это гарантирует право на жилье каждого гражданина. Предусмотрено бесплатное предоставление нового земельного участка взамен утраченного.

Изъятие земли возможно только через суд за исключением некоторых случаев, если она не используется, например, и с обязательным уведомлением о возможности обжалования.

Гарантировано сохранение очереди на получение земли под индивидуальное жилищное строительство для граждан, которые поставлены на учет до административно-территориальной реформы. Если гражданин стоял в очереди до АТР, то этот порядок сохраняется», — пояснила начальник управления.

Она добавила, что установлены механизмы предоставления в муниципальную собственность 10 процентов жилой/нежилой площади или их рыночной стоимости при выкупе земли застройщиками, что способствует обеспечению социальных потребностей населения.

Кроме того, предусматривается прозрачность земельного оборота, то есть упорядочение процедур выкупа земель под многоквартирными жилыми домами и признание ранее возникших прав, способствующих легализации активов и расширению ипотечного и инвестиционного рынка.

«При изъятии земель для государственных и общественных нужд устанавливается рыночная компенсация, включая убытки.

Земли, которые не используют по назначению или заброшены, подлежат изъятию.

Это позволяет перераспределять их для более эффективного использования. В случае изъятия заложенной земли сохраняются права залогодержателя, что поддерживает стабильность финансовых отношений. Предусмотрены возможности стимулирования инвестиций, то есть прямого предоставления участка под государственные, межгосударственные приоритетные проекты, которые создают благоприятную среду для привлечения инвестиций. В целом в Земельном кодексе очень много норм, направленных на эффективное использование земельных участков», — заметила Нурия Сооронова.

По ее словам, есть нормы, которые предусматривают разработку подзаконных актов в части охраны земель, предоставления и использования участков, их трансформации и так далее. Для этого будут образованы рабочие группы.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал новый Земельный кодекс.