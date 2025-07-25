Кабмин КР утвердил порядок организации встреч с осужденными и оказания госуслуг

Кыргызстан внес изменения в порядок ведения единого реестра государственных услуг, касающихся организации встреч с осужденными и других сопутствующих процедур.

Согласно новому решению правительства, помещения для проведения обычных встреч с осужденными предоставляются бесплатно. При этом комнаты с повышенным уровнем комфорта — уже на платной основе. Также за повторное предоставление информации, связанной с освобождением осужденных, вводится оплата.

Кроме того, установлены платные услуги по обеспечению питьевой водой населенных пунктов, расположенных рядом с исправительными учреждениями.

Изменения вступают в силу через 15 дней