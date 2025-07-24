Вспышка вируса чикунгунья. В Кыргызстане не зафиксированы случаи передачи

В Министерстве здравоохранения прокомментировали 24.kg заявление Всемирной организации здравоохранения о вспышке вируса чикунгунья.

По данным пресс-центра ведомства, с наступлением весенне-летнего сезона возрастает риск инфекций, передающихся через укусы кровососущих насекомых — так называемых трансмиссивных болезней. Поэтому важно соблюдать профилактические меры, особенно в период туристических поездок в эндемичные страны.

На сегодня в Кыргызстане не зафиксированы случаи местной передачи вирусов, переносимых тигровыми комарами.

Однако с 2020 по 2024 год были зарегистрированы 11 завозных случаев малярии, в основном среди граждан, вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости. Благодаря своевременной диагностике и лечению распространения инфекции удалось избежать.

«Одним из трансмиссивных заболеваний, вызывающих обеспокоенность во многих странах, стал вирус чикунгунья. Это инфекционное заболевание передается через укусы зараженных комаров, в частности видов Aedes albopictus (азиатский тигровый комар) и Aedes aegypti. Вирус вызывает высокую температуру, сильную боль в суставах и сыпь. В ряде случаев суставная боль может сохраняться в течение месяцев и даже лет, существенно снижая качество жизни», — отметили в МЗ КР.

Кроме чикунгуньи, те же виды комаров могут передавать и другие опасные вирусы: Зика, лихорадку денге, Западного Нила и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Расширение ареала обитания тигровых комаров уже зафиксировано в некоторых странах Европы, Азии, включая регионы, близкие к Кыргызстану. В связи с этим Минздрав КР считает важным напомнить о мерах предосторожности.

Особенно внимательными стоит быть гражданам, планирующим поездки в эндемичные регионы Африки, Южной Азии, Южной Америки. Перед отъездом рекомендуется:

проконсультироваться с врачом для подбора профилактических препаратов от малярии;

начать прием лекарства заранее, продолжая его в течение всей поездки и еще один месяц после возвращения;

заблаговременно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.

Рекомендации по защите от укусов комаров:

используйте репелленты (средства, отпугивающие насекомых);

носите одежду, закрывающую руки и ноги, особенно утром и вечером;

спите под москитной сеткой;

не допускайте скопления стоячей воды в жилых зонах.

При первых симптомах (температура, ломота, сыпь) медики советуют обращаться к врачу и сообщить ему о поездке за границу.

«Трансмиссивные болезни можно предотвратить. Профилактика, внимательность и своевременное обращение за медицинской помощью — залог вашего здоровья», — подчеркнули в Минздраве и просят граждан проявлять сознательность, особенно в сезон отпусков.