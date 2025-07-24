18:40
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Общество

Вспышка вируса чикунгунья. В Кыргызстане не зафиксированы случаи передачи

В Министерстве здравоохранения прокомментировали 24.kg заявление Всемирной организации здравоохранения о вспышке вируса чикунгунья.

По данным пресс-центра ведомства, с наступлением весенне-летнего сезона возрастает риск инфекций, передающихся через укусы кровососущих насекомых — так называемых трансмиссивных болезней. Поэтому важно соблюдать профилактические меры, особенно в период туристических поездок в эндемичные страны.

На сегодня в Кыргызстане не зафиксированы случаи местной передачи вирусов, переносимых тигровыми комарами.

Однако с 2020 по 2024 год были зарегистрированы 11 завозных случаев малярии, в основном среди граждан, вернувшихся из стран с высоким уровнем заболеваемости. Благодаря своевременной диагностике и лечению распространения инфекции удалось избежать.

«Одним из трансмиссивных заболеваний, вызывающих обеспокоенность во многих странах, стал вирус чикунгунья. Это инфекционное заболевание передается через укусы зараженных комаров, в частности видов Aedes albopictus (азиатский тигровый комар) и Aedes aegypti. Вирус вызывает высокую температуру, сильную боль в суставах и сыпь. В ряде случаев суставная боль может сохраняться в течение месяцев и даже лет, существенно снижая качество жизни», — отметили в МЗ КР.

Кроме чикунгуньи, те же виды комаров могут передавать и другие опасные вирусы: Зика, лихорадку денге, Западного Нила и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Расширение ареала обитания тигровых комаров уже зафиксировано в некоторых странах Европы, Азии, включая регионы, близкие к Кыргызстану. В связи с этим Минздрав КР считает важным напомнить о мерах предосторожности.

Особенно внимательными стоит быть гражданам, планирующим поездки в эндемичные регионы Африки, Южной Азии, Южной Америки. Перед отъездом рекомендуется:

  • проконсультироваться с врачом для подбора профилактических препаратов от малярии;
  • начать прием лекарства заранее, продолжая его в течение всей поездки и еще один месяц после возвращения;
  • заблаговременно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.

Рекомендации по защите от укусов комаров:

  • используйте репелленты (средства, отпугивающие насекомых);
  • носите одежду, закрывающую руки и ноги, особенно утром и вечером;
  • спите под москитной сеткой;
  • не допускайте скопления стоячей воды в жилых зонах.

При первых симптомах (температура, ломота, сыпь) медики советуют обращаться к врачу и сообщить ему о поездке за границу.

«Трансмиссивные болезни можно предотвратить. Профилактика, внимательность и своевременное обращение за медицинской помощью — залог вашего здоровья», — подчеркнули в Минздраве и просят граждан проявлять сознательность, особенно в сезон отпусков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337412/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка эпидемии кори. Чиновники бьют тревогу
Чем опасен вирус папилломы человека и почему прививки нужны не только девочкам
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус
Главный пульмонолог призвал перепроверить выводы межведкомиссии по COVID-19
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19
В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
Коронавирустан каза болгондордун саны 100дөн ашты
Новый вирус в Китае. Минздрав Кыргызстана открыл горячую линию
Новый вирус в Китае. 15 кыргызстанцев находятся в Ухане
Новый вирус в Китае. Кыргызстан готовится к его возможному появлению в стране
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане сломался один из&nbsp;двух линейных ускорителей В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
24 июля, четверг
18:30
25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Вспышка вируса чикунгунья. В Кыргызстане не зафиксированы случаи передачи
17:55
В Бишкеке обсудили строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
17:54
Обмеление Иссык-Куля. Что планируют делать для увеличения уровня воды в озере
17:39
Конфликт Таиланда и Камбоджи: МИД призывает кыргызстанцев к осторожности