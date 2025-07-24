ВОЗ предупреждает о глобальной вспышке вируса. Есть ли угроза для Кыргызстана?

Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке вируса чикунгунья. По данным ВОЗ, заболевание стремительно распространяется в странах Африки, Азии и Европы. Под угрозой более 5 миллиардов человек в 119 странах.

На острове Реюньон заразилась уже треть населения. Зарегистрированы сотни госпитализаций и десятки летальных исходов. Завозные и местные случаи зафиксированы во Франции и Италии.

Передается вирус через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Последний вид встречается и в умеренных климатических зонах, в том числе в Центральной Азии.

Симптомы болезни — высокая температура, боль в суставах, мышечная слабость. У 40 процентов переболевших наблюдаются осложнения, которые могут длиться месяцами. Смертность от вируса ниже одного процента, но при массовом заражении возможны сотни и тысячи жертв.

В Кыргызстане вирус пока не выявлен. Однако существует риск его завоза. Комар-переносчик способен обитать в южных регионах страны. Кроме того, у населения нет иммунитета.

Минздрав КР пока не выступал с официальным заявлением. Медики рекомендуют использовать репелленты, избегать скопления стоячей воды и при симптомах обращаться за медицинской помощью.

По оценке ВОЗ, ситуация требует глобального реагирования. В странах с умеренным климатом возможны локальные вспышки, особенно летом.