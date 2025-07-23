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Общество

Ваучер на дошкольное образование одобрили для 125 детей. Заявки еще принимают

В автоматизированной информационной системе «Балалык», по данным на 22 июля, зарегистрировано 514 заявлений от граждан, желающих получить ваучер в детский сад. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, больше всего заявок поступило от бишкекчан.

По регионам статистика следующая:

  • Бишкек — 257 заявок;
  • Ош — 8;
  • Баткенская область — 70;
  • Джалал-Абадская область — 42;
  • Нарынская область — 4;
  • Ошская область — 12;
  • Иссык-Кульская область — 23;
  • Таласская область — 11;
  • Чуйская область — 87.

Из общего количества зарегистрированных заявлений удовлетворены 125, на сегодня 31 ребенок уже начал посещать частный детский сад с 10-часовым режимом работы. Остальные заявления рассматривают комиссии по социальным вопросам при органах местного самоуправления.

Прием заявок продолжается.

Напомним, всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете — дети из социально уязвимых слоев населения.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком.

Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337266/
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