Ваучер на дошкольное образование одобрили для 125 детей. Заявки еще принимают

В автоматизированной информационной системе «Балалык», по данным на 22 июля, зарегистрировано 514 заявлений от граждан, желающих получить ваучер в детский сад. Об этом сообщает Министерство просвещения.
По его данным, больше всего заявок поступило от бишкекчан.
По регионам статистика следующая:
- Бишкек — 257 заявок;
- Ош — 8;
- Баткенская область — 70;
- Джалал-Абадская область — 42;
- Нарынская область — 4;
- Ошская область — 12;
- Иссык-Кульская область — 23;
- Таласская область — 11;
- Чуйская область — 87.
Из общего количества зарегистрированных заявлений удовлетворены 125, на сегодня 31 ребенок уже начал посещать частный детский сад с 10-часовым режимом работы. Остальные заявления рассматривают комиссии по социальным вопросам при органах местного самоуправления.
Прием заявок продолжается.
Напомним, всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете — дети из социально уязвимых слоев населения.
Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.