В Кыргызстане запускают ваучер на дошкольное образование. Квоты ограничены

Государство начинает внедрять в пилотном режиме ваучерный механизм финансирования дошкольного образования для детей от одного до шести лет из социально уязвимых семей.

По данным Министерства образования и науки, на первом этапе государство предоставит 1 тысячу ваучеров для 37 районов.

В пилоте участвуют индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования, и 10-часовые частные детские сады.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком. Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого.

Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.

1 Кто может получить ваучер: дети из многодетных семей, где пятеро и более детей до 18 лет, включая удочеренных и усыновленных;

дети с инвалидностью, не получающие услуги персонального ассистента;

дети, чьи родители имеют инвалидность I или II группы и получают ежемесячные социальные пособия;

дети из малоимущих семей, имеющих ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже черты бедности;

дети из малообеспеченных семей, где совокупный доход на одного члена семьи меньше 1 тысячи сомов;

дети из малоимущих и малообеспеченных семей, фактически проживающих в приграничных районах Баткенской области, а также в труднодоступных и высокогорных, отдаленных районах.

2 Как подать заявление на ваучер для ребенка? Нужно оформить электронное заявление в системе «Балалык» (https://balalyk.edu.gov.kg/accelerator/), в которое включаются данные о ребенке, категория льготы, фактический адрес проживания. Заявление рассмотрит комиссия по социальным вопросам айыл окмоту или мэрии и примет решение о правомочности ребенка на получение ваучера. Очередность на получение ваучера формируется автоматически (в режиме реального времени) в системе «Балалык» по дате подачи заявления и отражается в «Личном кабинете» родителя, который нужно открыть.

При положительном решении ребенку будет присвоен ваучер с уникальным кодом, по которому будет проводиться финансирование индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования, и частных детских садов после заключения соответствующих договоров.

Родители/законные представители ребенка самостоятельно могут выбрать частный детский сад по своему усмотрению.