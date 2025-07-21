В Кыргызстане проблемы с обеспеченностью медоборудованием есть и всегда будут. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, ни одна страна, ни одна больница никогда не скажет, что на 100 процентов обеспечена медоборудованием.

«Во-первых, потому что есть научно-технический прогресс. Ежегодно появляется новое и качественное оборудование, и, конечно, врачам и больницам оно нужно, чтобы качественнее оказывать помощь. Когда только появляется, оно очень дорогое. Ни один бюджет никогда не удовлетворяет полную потребность. Во-вторых, изношенность. Оборудование быстро устаревает, ломаются детали, а если с производства техника снята, то — на списание. А в-третьих, бюджет страны у нас не резиновый», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что обеспечение идет постепенно, как за счет государственных средств, так и донорских организаций.

«К примеру, за счет грантовых средств Всемирного банка обеспечат около 48 центров семейной медицины и общеврачебной практики базовым медоборудованием: УЗИ-аппаратами, гастроскопами, ЛОР-комбайнами — всего около 20 наименований. Поставка ожидается в этом году. Такие поставки, конечно, будут, но дефицит будет всегда, пока развивается наука и производится новое оборудование», — добавил Эркин Чечейбаев.