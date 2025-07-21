В Кыргызстане обновили методику проведения оценки рисков семейного насилия. Глава кабмина подписал постановление «О мерах по осуществлению охраны и защиты от семейного насилия».

Документом утверждены методика проведения оценки рисков семейного насилия, форма временного охранного ордера и типовая коррекционная программа по изменению насильственного поведения лиц, совершивших семейное насилие.

Министерству внутренних дел, Министерству юстиции, Государственной службе исполнения наказаний поручено провести информационную и разъяснительную работу среди населения, а также государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам реализации постановления.

Методика проведения оценки рисков семейного насилия определяет порядок проведения оценки возможности продолжения или повторного совершения семейного насилия, наступления тяжких или особо тяжких последствий его совершения, а также смерти лица, пострадавшего от семейного насилия.

Специалисты могут:

проводить оценку возможности продолжения или повторного совершения семейного насилия;

проводить оценку возможности наступления тяжких или особо тяжких последствий, смерти пострадавшего лица;

обеспечивать полноценную защиту лиц, пострадавших от семейного насилия.

Отмечается, что методика позволит осуществлять своевременное выявление уровня риска для обеспечения безопасности лиц, пострадавших от семейного насилия, а также предоставлять информацию суду об уровне риска повторного совершения семейного насилия.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в КР фактов семейного насилия стало больше на 35 процентов.