12:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Около 300 учителей не хватает в школах Бишкека

В настоящее время в столичных школах насчитывается около 300 вакансий. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

Читайте по теме
В 2025 году учителя будут получать доплату из бюджета Бишкека, а врачи нет

По ее словам, к новому учебному году в рамках проводимой работы совместно с Министерством просвещения эти свободные места закроют.

Всего в городе работает 11 тысяч 951 педагог, из них большая часть в бишкекских школах (10 тысяч 317), остальные — воспитатели в дошкольных образовательных организациях.

Педагоги, по словам вице-мэра, получают доплату из городского бюджета, она разная и «сидит» в статье «Зарплата».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336934/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке нет ни одной школы без классов с кыргызским языком обучения
Более 68 миллионов сомов предусмотрели на учебники для школ Бишкека
Охрана, камеры, ремонт. Школы в Бишкеке готовят к новому учебному году
Построить 47 школ и 61 детсад необходимо в Бишкеке
Переход на 12-летку. Педагогический форум на Иссык-Куле собрал более 800 человек
Увеличить финансирование технического оснащения школ Бишкека просят в БГК
Родители жалуются на сбор денег в школе, чиновники обещают разобраться
Первая партия почти готова. Когда учителя в КР получат ноутбуки
Переход на 12-летку. Для подготовки учителей в КР приедут тренеры из Сингапура
Прием в первый класс. В 38 школах Бишкека откроют дополнительные места
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
Бизнес
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
21 июля, понедельник
12:12
В Бишкеке нет ни одной школы без классов с кыргызским языком обучения В Бишкеке нет ни одной школы без классов с кыргызским я...
12:08
Около 300 учителей не хватает в школах Бишкека
12:00
Трехъязычие в школах. Языковой барьер или мост в будущее?
11:44
США включили Кыргызстан в список стран под особым наблюдением. Почему?
11:41
Более 68 миллионов сомов предусмотрели на учебники для школ Бишкека