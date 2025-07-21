Около 300 учителей не хватает в школах Бишкека

В настоящее время в столичных школах насчитывается около 300 вакансий. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

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По ее словам, к новому учебному году в рамках проводимой работы совместно с Министерством просвещения эти свободные места закроют.

Всего в городе работает 11 тысяч 951 педагог, из них большая часть в бишкекских школах (10 тысяч 317), остальные — воспитатели в дошкольных образовательных организациях.

Педагоги, по словам вице-мэра, получают доплату из городского бюджета, она разная и «сидит» в статье «Зарплата».