Кыргызстан на Netflix: документальный сериал Off Road показал страну миру

На международной стриминговой платформе Netflix вышел документальный сериал Off Road, снятый в Кыргызстане продюсерской компанией Faraway Road Productions при поддержке Netflix.

Проект реализован при содействии Министерства экономики и коммерции, департамента туризма и Фонда поддержки развития туризма, выступивших ключевыми партнерами съемок на территории страны.

Сюжет сериала — захватывающее автоприключение по живописным регионам КР: от Бишкека до высокогорных долин Иссык-Куля, Каракола и других уникальных локаций. В течение шести эпизодов зрители знакомятся с природой, бытом, культурой и гостеприимством кыргызского народа.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил: «Мы очень рады, что благодаря выходу сериала Off Road миллионы людей по всему миру смогут узнать о красоте кыргызской природы и традиционном гостеприимстве нашего народа. Мы благодарны продюсерской компании и платформе Netflix за выбор Кыргызстана для съемок. В следующем году также ожидается выход сразу нескольких фильмов и сериалов, продвигающих туристический потенциал республики, на Netflix и других всемирных платформах».

Сериал стал не просто приглашением к просмотру — он вдохновляет на путешествие. КР не остается на заднем плане — она становится главным героем этого маршрута.

Сериал Off Road уже доступен на Netflix для международной аудитории.