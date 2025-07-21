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Общество

До конца 2025 года установят 250 тысяч «умных» счетчиков

С начала 2025-го установлено 250 тысяч «умных» счетчиков бытовым абонентам по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.

По ее данным, до конца года НЭСК планирует завершить установку еще 250 тысяч «умных» счетчиков, доведя общее количество до 500,1 тысячи.

По итогам первого полугодия 2025-го выполнены работы по приобретению запланированных 70 единиц спецтехники на сумму 163 миллиона 403 тысячи 400 сомов за счет собственных средств компании. Данная спецтехника на сегодня распределена по филиалам НЭСК, что значительно ускорило работы по подготовке к успешному прохождению ОЗП 2024-2025 годов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336928/
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