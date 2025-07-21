12:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке прошли музыкальные вечера

Вечером 20 июля в столице прошли открытые концерты в рамках летней культурной программы. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

Музыкальные выступления одновременно состоялись в двух локациях: в парке Дружбы Кыргызстана и Азербайджана и на площади Ала-Тоо.

В парке жители столицы слушали классические произведения в исполнении струнного квартета. На главной площади звучали фольклорные и эстрадные композиции. Их исполнили ансамбли, вокалисты и солисты.

Цель данных мероприятий — создать творческую среду для отдыха жителей и гостей города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336923/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Не прошло и года, а дорога в столичном микрорайоне «Тунгуч» разбита
В Бишкеке 20-21 июля ограничат движение транспорта. Приедет президент Монголии
Завершено благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина в районе реки Аламедин
Вице-мэра Бишкека водворили в ИВС ГКНБ
После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев
Для реализации строительства концертного комплекса создали рабочую группу
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передают государству
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
На бульваре Эркиндик сломали молодые деревья
Популярные новости
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
Бизнес
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
21 июля, понедельник
12:12
В Бишкеке нет ни одной школы без классов с кыргызским языком обучения В Бишкеке нет ни одной школы без классов с кыргызским я...
12:08
Около 300 учителей не хватает в школах Бишкека
12:00
Трехъязычие в школах. Языковой барьер или мост в будущее?
11:44
США включили Кыргызстан в список стран под особым наблюдением. Почему?
11:41
Более 68 миллионов сомов предусмотрели на учебники для школ Бишкека