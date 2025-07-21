В Бишкеке прошли музыкальные вечера

Вечером 20 июля в столице прошли открытые концерты в рамках летней культурной программы. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

Музыкальные выступления одновременно состоялись в двух локациях: в парке Дружбы Кыргызстана и Азербайджана и на площади Ала-Тоо.

В парке жители столицы слушали классические произведения в исполнении струнного квартета. На главной площади звучали фольклорные и эстрадные композиции. Их исполнили ансамбли, вокалисты и солисты.

Цель данных мероприятий — создать творческую среду для отдыха жителей и гостей города.