Об особенностях сингапурской модели образования рассказали в Минпросвещения

Кыргызстан переходит на 12-летнюю систему образования с использованием сингапурской методики. Об этом сообщает Министерство просвещения со ссылкой на директора Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Алмазбека Токтомаметова.

По его данным, в 2024-м специалисты из Сингапура обучили 88 мастер-тренеров из всех регионов нашей республики, которые, в свою очередь, в течение учебного года провели обучение на местах почти для 16 тысяч учителей математики, физики, химии, биологии и географии.

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В этом году обучение выходит на второй этап: в КР вновь прибыли девять сингапурских специалистов. Их задача — обучить методистов районных и городских отделов образования. С 28 июля они начнут передавать знания педагогам на местах.

«Почему выбрана сингапурская система? Кыргызстан закупил учебники из Сингапура, которые адаптированы и переведены на кыргызский и русский языки. С 1 сентября новые предметные стандарты и учебные программы по математике и естествознанию начнут внедряться в 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классах. Учебники по английскому языку для 3-9-х классов также будут готовы в этом году. Сингапурская методика признана одной из лучших в мире», — отметили в Минпросвещения.

Особенности этой методики:

Практическая направленность — все знания связаны с реальной жизнью и помогают детям решать практические задачи.

Формирование личности — особое внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта и характера.

Множественность решений — детям с раннего возраста показывают, что одна проблема может иметь несколько решений.

Английский как язык обучения — один из ключей к успеху сингапурской модели.

«По оценке специалистов, около 20 процентов учителей с энтузиазмом принимают изменения, 60 процентов поддерживают, но испытывают неуверенность, а 20 процентов испытывают трудности и стресс. Поэтому предусмотрена поддержка на всех этапах, в том числе сотрудничество с Британским советом и языковыми центрами для повышения уровня владения английским языком», — говорится в сообщении.