Трехъязычие в школах. Языковой барьер или мост в будущее?

В Жогорку Кенеше инициирован законопроект, который может кардинально изменить систему образования в Кыргызстане.

Депутат Миргул Темирбаева предлагает перевести все государственные и муниципальные школы на трехъязычную модель обучения. Идея, поданная как ключ к глобализации и укреплению нации, столкнулась с жесткой критикой со стороны кабинета министров, который увидел в ней угрозу конституционным правам, риск социального раскола и финансовую пропасть.

Мечта о полиязычной нации: аргументы «за»

Инициатива нардепа на бумаге выглядит как стратегический шаг в будущее. Согласно справке-обоснованию, главная цель — вырастить поколение кыргызстанцев, свободно владеющих тремя языками:

кыргызским — для укрепления национального самосознания и государственности;

русским — как официальным языком и средством межнационального общения;

английским — как «окном в мир» глобальной науки, бизнеса, технологий и туризма.

Предлагаемый механизм выглядит так: начальная школа (1-4-е классы, а по новой системе — до 5-6-х) переходит на обучение исключительно на государственном языке. А уже в среднем и старшем звеньях преподавание предметов должно вестись на всех трех языках.

По мнению автора, Кыргызстан, имея советский опыт билингвизма, готов к новому вызову.

«Знание английского даст нашим гражданам конкурентное преимущество», — говорится в обосновании, где также отмечается важность языка для развития туристической отрасли и привлечения инвестиций.

Опасения по поводу ослабления русского языка Миргул Темирбаева отвергает, заявляя, что «изучение кыргызского языка не мешает развитию русского».

Суровая реальность: кабинет министров говорит «нет»

Однако, получив законопроект на рассмотрение, кабинет министров представил разгромное заключение, указав на множество рисков — от правовых до финансовых. По сути, правительство назвало реформу нецелесообразной, выделив несколько критических моментов:

1. Противоречие Конституции и риск дискриминации

Кабмин прямо заявляет: предлагаемая норма нарушает статью 13 Конституции, которая гарантирует всем этносам право на сохранение и развитие родного языка. В Кыргызстане, где проживает более 80 этносов, функционируют школы с русским, узбекским и таджикским языками обучения. Обязательный переход начальных классов на кыргызский язык может быть расценен как дискриминация по языковому признаку и ущемление прав граждан.

Отдельно отмечается проблема детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в школах для детей с нарушениями слуха обучение ведется на русском жестовом языке, поскольку кыргызский жестовый язык еще не разработан и не внедрен. Как будут учиться эти дети? Законопроект ответа не дает.

2. Педагогический хаос и падение качества образования

Правительство задает резонный вопрос: как ученик, изучавший математику и природоведение шесть лет на кыргызском, сможет в 7-м классе внезапно перейти к изучению алгебры, биологии и географии на трех языках одновременно? Это может привести не к знаниям, а к «каше» в голове и резкому снижению успеваемости.

Но главная ахиллесова пята реформы — кадры. Где взять тысячи учителей-предметников (физиков, химиков, историков), способных свободно преподавать свою дисциплину на английском языке? Введение нормы, по мнению кабмина, приведет к массовым увольнениям нынешних педагогов и кадровому коллапсу в системе образования.

3. Финансовая пропасть

Автор законопроекта указывает, что финансирование будет осуществляться из бюджета, но не приводит никаких расчетов. Кабинет министров, в свою очередь, приводит конкретные цифры: только на переиздание учебников для 260 школ с русским языком обучения в 2025 году потрачено 126,6 миллиона сомов.

Перевод же всех предметов для всех классов на три языка потребует колоссальных затрат:

— разработка и издание миллионов новых учебников и пособий;

— создание новых образовательных программ;

— масштабная переподготовка или наем новых учителей с соответствующим повышением зарплаты.

Эти расходы могут оказаться неподъемными для республиканского бюджета.

4. Социальная напряженность и репутационные риски

В заключении прямо говорится, что принудительная языковая реформа может «обострить ситуацию среди этнических меньшинств» и спровоцировать новую волну эмиграции. Это, в свою очередь, негативно скажется на имидже Кыргызстана в международном сообществе, особенно на фоне недавнего притока релокантов, положительно влияющих на экономику страны.

«Изучать язык» vs «обучаться на языке»

Ключевое противоречие спора лежит в разнице понятий, на которую указал кабмин: «изучение языка» и «обучение на языке». Сегодняшняя система уже предполагает изучение трех языков как отдельных предметов. Это позволяет школьникам освоить их, не принося в жертву понимание фундаментальных наук.

Законопроект же предлагает куда более радикальный шаг — использовать все три языка как инструмент для изучения физики, химии и истории. Это требует не просто знания языка, а свободного владения им на академическом уровне как от учеников, так и от учителей.

Вывод

Инициатива по внедрению трехъязычия в школах Кыргызстана, безусловно, продиктована благими намерениями и стремлением интегрировать республику в глобальное пространство.

Однако детальный анализ, представленный кабинетом министров, вскрывает глубокие противоречия этой реформы. Ее реализация в предложенном виде грозит не образовательным прорывом, а системным кризисом: нарушением прав граждан, падением качества знаний, оттоком населения и непомерной нагрузкой на бюджет.

Вероятно, что законопроект в его нынешней редакции не имеет шансов на принятие. Однако сама дискуссия поднимает важный вопрос: как найти баланс между укреплением государственной идентичности, сохранением межнационального согласия и необходимостью быть частью глобального мира?

Ответ на него потребует не резких законодательных шагов, а долгой, взвешенной и профессионально подготовленной работы.