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Общество

Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару

Фото из социальных сетей. В Ташкенте в июле не просто жара, а климатический удар: 4 июля +43,5 градуса

По данным узбекского сайта Qalampir, на метеостанции «Ташкент‑Обсерватория» 4 июля температура достигла +43,5 градуса — максимально за всю историю наблюдений на эту дату с 1868 года. На солнце термометры фиксировали до +63 градуса.

Для сравнения: абсолютный рекорд по Ташкенту, зафиксированный 18 июля 1997-го, составляет +44,6 градуса. Таким образом, нынешняя жара лишь на 1 градус ниже исторического максимума.

Климатолог Эркин Абдулахатов подчеркнул, что подобный температурный пик — редкость: «С 1868 года такая жара 4 июля не наблюдалась».

Жара в июле — привычное явление для Ташкента, где средняя дневная температура достигает +33-34 градуса, но нынешние показатели заметно превосходят климатическую норму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336891/
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