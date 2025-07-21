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Общество

Второй тур приема начался в вузах Кыргызстана

В высших учебных заведениях Кыргызстана сегодня начался второй тур приемной кампании. Зачисление проходит через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

С 21 июля до 14.00 23 июля пройдет регистрация абитуриентов для участия в конкурсе.

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До 10.00 24 июля будут размещены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

С 24 июля до 16.00 26 июля абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в вуз.

Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделено 10 тысяч образовательных грантов.

Приемная кампания пройдет в пять туров. В первом зачислено около 14,5 тысячи абитуриентов, в том числе около 3,9 тысячи на бюджет и более 10 тысяч на контракт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336890/
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