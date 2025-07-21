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Общество

Мэрия Бишкека объявила охоту на фейки — и, кажется, нечаянно сама ими обзавелась

После того как мэрия Бишкека выпустила гневный пресс-релиз о «заказной информационной атаке» и «фейковых аккаунтах», которые пачками публикуют негативные комментарии в соцсетях, пользователи решили тоже немного расследовать. И обнаружили... фейки. Только теперь уже положительные.

В официальном заявлении муниципалитет утверждает, что «большинство негативных аккаунтов — пустые профили без фото и публикаций, с шаблонными комментариями». Это, дескать, заказ. Но буквально под самой публикацией мэрии внезапно появились десятки хвалебных отзывов — тоже от аккаунтов без фото, друзей и личных постов. Одни пишут: «Иш жакшы!», другие соглашаются: «Колдойбуз!»

Профили — как на подбор: ноль публикаций, ноль подписчиков, зато максимум энтузиазма. Некоторые даже комментировали синхронно.

Получается, пока мэрия разоблачала фейки, они как-то... проросли в обратную сторону. Или, как предположили в соцсетях, «мэрия просто провела учения по симметричному реагированию».

Напомним, что в пресс-релизе муниципалитет настаивал: «Это не гнев народа, а заказ». Теперь пользователи теряются в догадках: так чей же заказ был на лайки?

Мэрия между тем призывает: «Не поддавайтесь на провокации». Полностью согласны. Особенно если они идут от ботов — хоть злобных, хоть слишком восторженных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336889/
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