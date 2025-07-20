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Общество

Первый в истории гастрофестиваль «BaiQymyz — бапталған қымыз» проходит в Астане

Первый в истории Казахстана гастрофестиваль «BaiQymyz — бапталған қымыз», посвященный национальному напитку — кумысу, проходит в Астане. Об этом сообщает акимат столицы Казахстана.

По его данным, мероприятие в первый день проведения собрало более 40 тысяч гостей. Среди них жители Астаны и регионов, а также многочисленные туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль стал рекордным по количеству кумыса, который привезли участники — более 30 тонн.

В нем принимают участие более 50 производителей кумыса со всей страны. Помимо дегустации кумыса посетители могут насладиться блюдами национальной кухни, фольклорными выступлениями, ярмаркой ремесел, концертами и попасть на выставку лошадей.

Проект «BaiQymyz» направлен на возрождение культуры потребления кумыса, развитие фермерства и продвижение локальных брендов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336872/
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