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Общество

В Саудовской Аравии скончался принц, который провел в коме более 20 лет

В Саудовской Аравии скончался принц, который провел в коме более 20 лет, сообщает издание Sabq.

Sabq
Фото Sabq

Член королевской семьи Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд в 2005 году, будучи 16-летним подростком, попал в страшную аварию в Лондоне, где учился в кадетском корпусе. После тяжелой травмы головы Аль-Валид так и не пришел в себя. Два десятка лет он провел в коме в клинике Эр-Рияда. Поьзователи соцсетей прозвали его «спящим принцем» и активно следили за процессом лечения.

О трагическом уходе сына на 36-м году жизни сообщил в соцсетях его отец — принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

СМИ сообщали, что врачи предупреждали семью о безнадежности состояния принца. Однако отец настоял, чтобы сына не отключали от аппаратов жизнеобеспечения. Халед ибн Таляль считал, что если бы бог хотел забрать сына, он бы сделал это в момент аварии.

«Молитвенная служба по случаю похорон принца пройдет в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде», — отмечается в сообщении канцелярии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336865/
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