Только 3 процента россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail.

В ходе исследования респондентам предложили выбрать утверждение о мигрантах, с которым они согласны.

По мнению большинства респондентов (91 процент), следует полностью ограничивать права и свободы иностранцев, если они не легализовали свое пребывание в России.

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Также 61 процент ответивших на вопросы, считает, что государство не должно оказывать мигрантам помощь в изучении русского языка, и они должны учиться за свой счет.

Часть опрошенных (40 процентов) отметила, что в обществе стало больше напряженности из-за потока мигрантов, при этом почти четверть россиян (23 процента) подчеркнули необходимость соблюдения мигрантами законов РФ.

Еще 22 процента россиян выразили мнение, что миграция создает нагрузку на школы, медицину и инфраструктуру.

При этом 15 процентов участников опроса, наоборот, увидели плюсы в наличии мигрантов. Из них 12 процентов выбрали утверждение «Если человек ведет себя порядочно, не важно, откуда он», а 3 процента сказали, что мигранты помогают экономике, занимая вакансии, от которых отказываются местные.

В опросе приняли участие более 20 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.