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Общество

Ремонт дорог. В Бишкеке участок улицы Льва Толстого откроют для проезда

В Бишкеке для проезда откроют отремонтированный участок дороги на улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, проезд станет возможным от улицы Элебаева до улицы Панфилова в ближайшие дни. Сейчас здесь устанавливают дорожные знаки и светофоры. Обновлено асфальтовое покрытие, заменены бордюры, отремионтирована ирригационная система.

На отдельных участках улицу расширили, перед перекрестками теперь предусмотрены отдельные полосы для поворота направо, парковочные зоны останутся открытыми.

Реконструкция дороги продолжается на участке от улицы Панфилова до улицы Калыка Акиева.

В муниципалитете проинформировали, что участок улицы Льва Толстого от поворота к Республиканской инфекционной клинической больнице до проспекта Манаса будет полностью перекрыт для движения до 2 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336858/
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