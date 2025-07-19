В Бишкеке обсудили проблемы урбанизации и городской мобильности

В Бишкеке 18 июля прошел городской форум «TED Talk Bishkek: Город за 15 минут», на котором урбанисты и эксперты обсудили актуальные вопросы современного развития столицы.

По мнению урбаниста Атая Самыйбек уулу, быстрая урбанизация не всегда означает высокое качество жизни. «Миллионы людей ежегодно теряют сотни часов в пробках, страдают от нехватки зеленых зон и потери чувства общности. Опрос McKinsey в 2022 году показал, что 72 процента городских жителей испытывают стресс из-за длительных ежедневных поездок. 79 процентов готовы сменить место жительства, если будут жить в районе с необходимой инфраструктурой в радиусе 15 минут пешком», — рассказал эксперт.

Атай Самыйбек уулу отметил, что современные дети меньше ходят пешком, например, в школу, и это сильно сказывается на их когнитивных функциях.

«Уже сейчас в Бишкеке это стало реальностью. Если родители ходили пешком в школу, то их дети почти уже так не делают. Жители крупных городов понимают, что города не ориентированы на человека — растет уровень насилия и тревожности. Город — это не только про дороги, улицы и здания, но и взаимодействие человека с социумом и окружающей средой», — считает урбанист.

За 10 лет в Бишкеке потеряно около 30 процентов придорожного озеленения. Но, несмотря на развитие дорожной сети, проблема городской мобильности не решается.

Атай Самыйбек уулу считает, что на развитие города надо смотреть с точки зрения ребенка, который должен без проблем достичь желаемой точки и получить какие-либо услуги — общественное пространство для прогулки, образование и медицину.

«Южные микрорайоны соответствуют этой концепции. Нужно и дальше развивать подобное, тем более что уже сейчас в Бишкеке живут более 1,5 миллиона человек, и количество жителей будет только расти. Новые районы растут быстрее, чем к ним подводят инфраструктуру. По данным Азиатского банка развития, среднее время поездок по городу уже превышает 65 минут в день. Большинство новых массивов строятся без достаточного количества школ, медпунктов или зеленых зон поблизости», — добавил он.

Урбанисты на TED Talk предлагают начать с малого: создавать пилотные «15-минутные кластеры» в новых районах, где все важные объекты будут в пределах 500–800 метров. Важно развивать безопасные сети пешеходных и велодорожек, а также увеличить зеленые зоны минимум до девяти квадратных метров на человека. Это минимальный ориентир Всемирной организации здравоохранения.