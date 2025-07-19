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Общество

Вода не везде отвечает нормам. Санврачи о ситуации в Сары-Челекском айыл аймаке

Аксыйским районным отделом Ала-Букинского межрайонного центра санитарно-эпидемиологического контроля проводятся регулярные исследования и контроль санитарного состояния в селах Кызыл-Туу и Аркыт Сары-Челекского айыльного аймака. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, в селе Кызыл-Туу проживает 1,8 тысячи человек, в селе Аркыт — 1,3 тысячи.

Из-за отсутствия системы обеспечения чистой питьевой водой жители этих сел вынуждены пользоваться проточной. В настоящее время централизованного водоснабжения нет.

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19 июня 2025 года были отобраны образцы воды, используемой на базах отдыха «Азалия», «Эверест» и «Жыргал». Из шести анализов воды три не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

По данным Аксыйского райотдела, всего в Сары-Челекском айыльном аймаке расположено 17 баз отдыха. В рамках подготовки к туристическому сезону 3 апреля 2025 года 12 базам отдыха были вручены санитарные предписания, включающие шесть мероприятий; 15 июля предписания, включающие уже 13 мероприятий, вручены 10 базам отдыха.

На II и III квартал 2025-го получены разрешительные документы на проверку 14 баз отдыха, на сегодня проводятся соответствующие контрольные мероприятия.

Отмечается, что в настоящее время создана специальная комиссия для улучшения санитарного состояния в ущелье Жалгын и профилактики инфекционных заболеваний. В рамках деятельности комиссии 17 базам отдыха были выданы санитарные предписания.

Сотрудниками санэпидслужбы также регулярно проводятся разъяснительные работы с отдыхающими и местными жителями по соблюдению гигиенических требований, в том числе по важности кипячения воды перед употреблением. По сравнению с другими селами, количество зарегистрированных инфекционных и заразных заболеваний здесь остается низким.

«Дополнительно осуществляется забор проб воды из источников и проведение лабораторных исследований. По микробиологическим показателям часть образцов не соответствует санитарным нормам, в связи с чем принимаются соответствующие меры», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336846/
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