14:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Какие документы потребуются таксистам для получения лицензии в Кыргызстане

Проект постановления кабинета министров КР «О внесении изменений в некоторые решения в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом» вынесен на общественное обсуждение.

В частности, Правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике намерены дополнить следующим положением: запрещается использование автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса относительно оси автомобиля для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Правила также дополнены требованиями как к водителям, так и пассажирам.

Читайте по теме
МВД хочет упорядочить работу такси: опрятный вид, фото водителя, несудимость

В МВД напоминают, что 19 февраля 2025 года были внесены изменения в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» в части лицензирования такси. Они вступают в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования — с 20 августа 2025-го.

Уточняется, что решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в течение 14 рабочих дней для юридических лиц, в течение 10 рабочих дней — для физических (со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов).

Лицензия на пассажирские перевозки автомобильным транспортом действует в течение одного календарного года.

Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, предназначенные для междугородних движений (более 60 километров), а также легковыми автомобилями — такси, имеющих более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:

Для юридических лиц:

  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • копии документов о наличии производственно-технической базы (смотровая яма для проведения предрейсового техосмотра; помещение для проведения ежедневного предрейсового медицинского освидетельствования водителей; класс для проведения инструктажа по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и охране труда водителей);
  • копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;
  • сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;
  • копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).

Для физических лиц:

  • копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления авто;
  • копия акта о прохождении техосмотра;
  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • копия договора с юридическим или физическим лицом, имеющим на праве собственности или на праве оперативного управления производственно-техническую базу для проведения ежедневного предрейсового техосмотра автомобильных транспортных средств и медосмотра водителей;
  • копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;
  • медицинская справка о состоянии здоровья установленной формы;
  • справка об отсутствии судимости.

Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, имеющих не более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:

Читайте по теме
Лицензирование легковых такси ввели в Кыргызстане

Для юридических лиц:

  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;
  • копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;
  • копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).

Для физических лиц:

  • копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления транспортом;
  • копия акта о прохождении техосмотра;
  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;
  • медсправка о состоянии здоровья установленной формы;
  • справка об отсутствии судимости.

Водители, управляющие автомобилями с правым рулем, не смогут получить лицензию для работы в такси. Дополнительным основанием для отказа в выдаче лицензии, в продлении ее срока действия, переоформлении является наличие судимости за некоторые особо тяжкие преступления, включая убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, пытки, изнасилование, похищение человека, торговля людьми, акт терроризма и другое.

Отметим, что согласно Кодексу КР о правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (разрешения), обязательность получения которой предусмотрена законом,  влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов), на юридических – 230 расчетных показателей (23 тысячи сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336836/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
МВД хочет упорядочить работу такси: опрятный вид, фото водителя, несудимость
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
Создать в Кыргызстане курсы для подготовки водителей такси предлагает Госдума
Таксистов обяжут перейти на российские автомобили
В Германии Uber ввел опцию поездок только для женщин
Иностранные авто в КР: что изменилось и почему теперь штрафуют на границе
Депутат просит рассрочку на легализацию авто и возможность вывозить их за рубеж
ГУОБДД предупреждает таксистов не поднимать цены на проезд в праздники
«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке
«Меня и душили, и резали». Как женщина-таксист продолжает работу после нападений
Популярные новости
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
14:44
Какие документы потребуются таксистам для получения лицензии в Кыргызстане Какие документы потребуются таксистам для получения лиц...
14:22
Пляж усыпан саранчой, сообщают отдыхающие в Караколе
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 19 июля. Что подорожало за неделю
13:42
К 2034 году недоедание может быть ликвидировано — ООН
13:34
Женщину, которая пыталась броситься под машину в Бишкеке, нашли