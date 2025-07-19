Какие документы потребуются таксистам для получения лицензии в Кыргызстане

Проект постановления кабинета министров КР «О внесении изменений в некоторые решения в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом» вынесен на общественное обсуждение.

В частности, Правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике намерены дополнить следующим положением: запрещается использование автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса относительно оси автомобиля для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Правила также дополнены требованиями как к водителям, так и пассажирам.

В МВД напоминают, что 19 февраля 2025 года были внесены изменения в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» в части лицензирования такси. Они вступают в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования — с 20 августа 2025-го.

Уточняется, что решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в течение 14 рабочих дней для юридических лиц, в течение 10 рабочих дней — для физических (со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов).

Лицензия на пассажирские перевозки автомобильным транспортом действует в течение одного календарного года.

Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, предназначенные для междугородних движений (более 60 километров), а также легковыми автомобилями — такси, имеющих более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:

Для юридических лиц:

копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

копии документов о наличии производственно-технической базы (смотровая яма для проведения предрейсового техосмотра; помещение для проведения ежедневного предрейсового медицинского освидетельствования водителей; класс для проведения инструктажа по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и охране труда водителей);

копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;

сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;

копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).

Для физических лиц:

копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления авто;

копия акта о прохождении техосмотра;

копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

копия договора с юридическим или физическим лицом, имеющим на праве собственности или на праве оперативного управления производственно-техническую базу для проведения ежедневного предрейсового техосмотра автомобильных транспортных средств и медосмотра водителей;

копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;

медицинская справка о состоянии здоровья установленной формы;

справка об отсутствии судимости.

Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, имеющих не более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:

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Для юридических лиц:

копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;

копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;

копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).

Для физических лиц:

копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления транспортом;

копия акта о прохождении техосмотра;

копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;

медсправка о состоянии здоровья установленной формы;

справка об отсутствии судимости.

Водители, управляющие автомобилями с правым рулем, не смогут получить лицензию для работы в такси. Дополнительным основанием для отказа в выдаче лицензии, в продлении ее срока действия, переоформлении является наличие судимости за некоторые особо тяжкие преступления, включая убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, пытки, изнасилование, похищение человека, торговля людьми, акт терроризма и другое.

Отметим, что согласно Кодексу КР о правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (разрешения), обязательность получения которой предусмотрена законом, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов), на юридических – 230 расчетных показателей (23 тысячи сомов).