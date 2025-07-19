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Общество

У Трампа нашли хроническую венозную недостаточность

У Трампа нашли хроническую венозную недостаточность. Об этом пишет DW со ссылкой на заключение врачей, которое огласила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после публикаций в СМИ об опухших лодыжках президента США.

Информацию о синяке на руке Трампа она объяснила его частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который входит в стандартную программу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, по словам Ливитт, анализы и УЗИ не выявили у 79-летнего политика «никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериального заболевания». Не обнаружено у президента и симптомов сердечной недостаточности или дисфункции почек», — добавила пресс-секретарь.

В апреле Дональд Трамп проходил в больнице первое после возвращения в Белый дом ежегодное медобследование, напомнило агентство dpa. Тогда он заявил об успешной сдаче когнитивного теста и о том, что он в целом чувствует себя «в очень хорошей форме».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336835/
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