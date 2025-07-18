Не приносят вклада в казну цирка. Директор рассказала о причине продажи животных

Сегодня распространилась информация о том, что государственный цирк имени Изибаева в Бишкеке продает часть животных. Среди питомцев яки, еноты, верблюды, дикобраз и коты.

Директор цирка Светлана Аширова рассказала агентству «Кабар», с чем связана распродажа.

«Выставляем животных на открытый аукцион. Делаем это для того, чтобы все было прозрачно. Многие говорят, что животные вывезены на базар, это неправда. Все животные в цирке. Они приобретены до нынешнего руководства, за ними не ухаживали. Мы их чипировали, и сейчас они находятся под наблюдением цирка, мы постоянно их кормим, ухаживаем за ними. Сегодня они имеют опрятный вид. Они выставлены на продажу по причине, что не приносят вклада в казну цирка. Их кормление наносит ущерб бюджету. О вырученных средствах мы сообщим официально, потратим их на приобретение животных, в которых нуждается цирк для постановки номеров», — отметила Ашимова.

По ее словам, все животные вакцинированы.

«После ремонта в цирке появились лучшие условия для содержания животных, за что мы благодарны президенту Садыру Жапарову. К нам приходят хорошие покупатели, которые любят животных. Мы также следим за тем, в каких целях они будут использоваться. В основном к нам приходят покупатели, которые используют животных для выступлений — это могут быть также заграничные цирки», — резюмировала директор.