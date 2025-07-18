22:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Не приносят вклада в казну цирка. Директор рассказала о причине продажи животных

Сегодня распространилась информация о том, что государственный цирк имени Изибаева в Бишкеке продает часть животных. Среди питомцев яки, еноты, верблюды, дикобраз и коты.

Директор цирка Светлана Аширова рассказала агентству «Кабар», с чем связана распродажа.

«Выставляем животных на открытый аукцион. Делаем это для того, чтобы все было прозрачно. Многие говорят, что животные вывезены на базар, это неправда. Все животные в цирке. Они приобретены до нынешнего руководства, за ними не ухаживали. Мы их чипировали, и сейчас они находятся под наблюдением цирка, мы постоянно их кормим, ухаживаем за ними. Сегодня они имеют опрятный вид. Они выставлены на продажу по причине, что не приносят вклада в казну цирка. Их кормление наносит ущерб бюджету. О вырученных средствах мы сообщим официально, потратим их на приобретение животных, в которых нуждается цирк для постановки номеров», — отметила Ашимова.

По ее словам, все животные вакцинированы.

«После ремонта в цирке появились лучшие условия для содержания животных, за что мы благодарны президенту Садыру Жапарову. К нам приходят хорошие покупатели, которые любят животных. Мы также следим за тем, в каких целях они будут использоваться. В основном к нам приходят покупатели, которые используют животных для выступлений — это могут быть также заграничные цирки», — резюмировала директор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336803/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Цирк продает животных: от верблюдов до енота — за 410 тысяч сомов
Кыргызская амазонка: путь лучницы Аиды Акматовой от цирка до рекордов Европы
Люстра рухнула на гимнастку. Врачи РФ помогли кыргызстанке Жибек Казаковой
Цирк маданият министрлигинин чыгарылып, мамлекеттик ишкана болуп түзүлөт
Госцирк вывели из ведения Минкультуры и передали ГАУГИ
Депутат просит Минкультуры создать комиссию по ситуации в цирке
Цирк могут перевести на хозрасчет. Артисты против и жалуются на директора
Светлана Аширова вновь стала директором цирка. Подписан соответствующий приказ
Не прошла испытательный срок. Светлану Аширову сняли с должности директора цирка
Скандал в цирке. Минкультуры проведет служебное расследование жалоб артистов
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
18 июля, пятница
22:40
В Бишкеке асфальт на улице Ахунбаева «поплыл» после ремонта В Бишкеке асфальт на улице Ахунбаева «поплыл» после рем...
22:24
Бишкекчанин жалуется на состояние тротуара и опасные условия на улице Малдыбаева
22:00
Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану
21:40
Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет
21:38
Не приносят вклада в казну цирка. Директор рассказала о причине продажи животных