Государственный цирк «Кыргосцирк» решил распродать часть своих животных. Всего на продажу выставлены восемь питомцев разного возраста и вида — от верблюдов до енота.

Вот кто ищет новых хозяев и сколько стоит каждый:

верблюд 5 лет — 90 тысяч сомов;

верблюд 4 года — 90 тысяч сомов;

два яка по 4 года — по 35 тысяч сомов каждый;

коза 8 лет — 20 тысяч сомов;

дикобраз 9 лет — 50 тысяч сомов;

енот 5 лет — 50 тысяч сомов;

четыре кота по 4 года — по 10 тысяч сомов каждый.

Всего цена за всех — 410 тысяч сомов.

Причины продажи и дальнейшая судьба животных не раскрываются.