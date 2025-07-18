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Общество

Цирк продает животных: от верблюдов до енота — за 410 тысяч сомов

Государственный цирк «Кыргосцирк» решил распродать часть своих животных. Всего на продажу выставлены восемь питомцев разного возраста и вида — от верблюдов до енота.

Вот кто ищет новых хозяев и сколько стоит каждый:

  • верблюд 5 лет — 90 тысяч сомов;
  • верблюд 4 года — 90 тысяч сомов;
  • два яка по 4 года — по 35 тысяч сомов каждый;
  • коза 8 лет — 20 тысяч сомов;
  • дикобраз 9 лет — 50 тысяч сомов;
  • енот 5 лет — 50 тысяч сомов;
  • четыре кота по 4 года — по 10 тысяч сомов каждый.

Всего цена за всех — 410 тысяч сомов.

Причины продажи и дальнейшая судьба животных не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336678/
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