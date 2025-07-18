Государственный цирк «Кыргосцирк» решил распродать часть своих животных. Всего на продажу выставлены восемь питомцев разного возраста и вида — от верблюдов до енота.
Вот кто ищет новых хозяев и сколько стоит каждый:
- верблюд 5 лет — 90 тысяч сомов;
- верблюд 4 года — 90 тысяч сомов;
- два яка по 4 года — по 35 тысяч сомов каждый;
- коза 8 лет — 20 тысяч сомов;
- дикобраз 9 лет — 50 тысяч сомов;
- енот 5 лет — 50 тысяч сомов;
- четыре кота по 4 года — по 10 тысяч сомов каждый.
Всего цена за всех — 410 тысяч сомов.
Причины продажи и дальнейшая судьба животных не раскрываются.