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Общество

Минтранс учел жалобы жителей: направление трассы Барскоон — Каракол изменят

Фото Минтранса. Выездная встреча межведомственной комиссии в селе Кичи-Жаргылчак

Сегодня в селе Кичи-Жаргылчак состоялась выездная встреча областной межведомственной комиссии, где рассмотрели обращения жителей по проекту реконструкции дороги Барскоон — Каракол. Принято решение о корректировке трассировки дороги — в сторону озера. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По их данным, комиссия создана распоряжением полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, в состав которой вошли представители аппарата полпреда, Министерства транспорта и коммуникаций КР, Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, а также специалисты экологических и проектных служб.

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Основной целью встречи стало рассмотрение обращений и обеспокоенности жителей, связанных с проектом реконструкции участка автодороги Барскоон — Каракол в селе Кичи- Жаргылчак. В частности, граждан волновал вопрос прохождения новой дороги по территории домов сельчан.

По итогам встречи комиссия приняла решение рекомендовать корректировку трассировки дороги в сторону озера для минимизации затрагивания частных владений.

Отмечается, что на встрече особое внимание уделено информированию граждан о новой трехуровневой системе рассмотрения обращений, разработанной специально в рамках проекта для оперативного и прозрачного решения возникающих вопросов без лишней бюрократии и необходимости обращаться в центральные органы.

Жителям представлен ответственный специалист на местном уровне, к которому можно напрямую обращаться по всем вопросам, связанным с реализацией проекта.

  • На первом этапе он рассматривает обращение самостоятельно в течение трех рабочих дней.

  • Если вопрос не удается решить на этом уровне, он передается в группу по рассмотрению жалоб местного уровня, которая обязана принять решение в течение 10 дней.

  • В случае, если и эта группа не может урегулировать вопрос, обращение направляется в центральную группу, которая также рассматривает его в срок до 10 рабочих дней.

Минтранс напоминает, что прежние технические решения по проекту согласованы с местными органами власти еще в 2023 году, прошли государственную экспертизу и по их итогам проведены общественные слушания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336761/
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