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Общество

Французские документалисты сняли фильм о тающих ледниках на станции Адыгене

Французский телеканал ARTE France совместно с продюсерской компанией GEDEON сняли документальный фильм Glaciers, une course contre la montre («Ледники: гонка со временем»). Съемки прошли на научной станции Адыгене в Кыргызстане. Об этом сообщила гидролог Гулбара Оморова в социальных сетях.

Этот 90-минутный фильм рассказывает о стремительном исчезновении ледников и серьезных вызовах, связанных с изменением климата. Продюсер проекта — Пьер-Оливье Франсуа, а режиссером выступил известный альпинист и документалист Бруно Пейронне, который лично погружается в темы гор, ледников, их историй и приключений.

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Гидролог научной станции Адыгене Гулбара Оморова отметила, что климатические изменения серьезно угрожают природным экосистемам региона. По ее словам, ледники тают с беспрецедентной скоростью, что негативно отражается на водных ресурсах и окружающей среде Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336749/
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