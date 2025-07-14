Гидролог Гулбара Оморова: ледники верхней Ала-Арчи стремительно теряют массу

В верховьях Ала-Арчинского ущелья продолжается ускоренное сокращение ледников, сообщает гидролог Гулбара Оморова. По ее данным, ледники Бал, Манас и Токтогул теряют от 0,4 до 0,5 метра водного эквивалента в год, что свидетельствует о значительном таянии ледниковой массы.

«Темпы таяния в последние годы стабильно достигают около 0,4 метра в год», — отмечает Оморова.

В опубликованном видео хорошо видно, как ледник Токтогул стремительно сокращается: его нижняя часть почти полностью оголилась, а моренные отложения активно разрушаются. Терминальная морена ледника обнажена, что свидетельствует о значительной деградации.

Большой Ала-Арчинский ледник также находится в критическом состоянии — его языки значительно сократились, а поступление снега, питающего ледник, практически отсутствует.

Ледник Манаса, расположенный слева от основной части, резко уменьшился в объеме, оголил скальные ложа и его зона питания серьезно нарушена.

Эксперт подчеркивает, что продолжающееся сокращение ледников негативно скажется на водных ресурсах региона и требует постоянного мониторинга и принятия мер по адаптации к климатическим изменениям.