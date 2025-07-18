В Тамчи построены новые служебные дома для пограничников

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что сегодня в селе Тамчи Иссык-Кульской области состоялось торжественное вручение ключей от служебных квартир военнослужащим Пограничной службы.

Впервые за годы независимости в регионе для пограничников были построены два современных многоквартирных служебных жилых дома. 51 семья военнослужащих получила ключи от комфортных и благоустроенных квартир. Во дворе новостроек обустроены современная детская площадка и волейбольная площадка со специальным покрытием, созданы все условия для безопасного и уютного проживания.

В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, который лично вручил ключи новоселам.

Он отметил, что государство придает приоритетное значение вопросам социальной защиты и благополучия военнослужащих: «Создание достойных условий для жизни тех, кто стоит на страже государственной границы, — это важный шаг в укреплении доверия к службе и государству. Мы стремимся, чтобы служба в пограничном ведомстве была не только почетной, но и надежно обеспеченной. В этом году, в подтверждение государственной поддержки, принято решение увеличить с 1 июля этого года заработную плату офицерам на 20 тысяч сомов, а в октябре будут повышены оклады других категорий военнослужащих».