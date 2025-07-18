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Общество

Сотрудникам Минкультуры вручили 72 автомашины

Фото кабмина. Председатель кабинета министров КР — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев вручает ключи от автотранспорта

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил ключи от 72 единиц автотранспорта Министерству культуры, информации и молодежной политики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По их данным, Адылбек Касымалиев поздравил министерство с получением новых транспортных средств от имени президента и кабинета министров, подчеркнув, что в последние годы ведется активная работа по развитию сферы культуры.

По его словам, в утвержденном бюджете на 2025 год на сферу культуры предусмотрено три миллиарда сомов, и в настоящее время во всех регионах страны улучшается инфраструктура объектов культуры.

«Новые транспортные средства для сферы культуры — это большая радость. В особенности в отдаленных районах эффективность работы сотрудников сферы культуры напрямую зависит от доступности транспорта. Мы уверены, что новые автобусы создадут хорошие условия для своевременной доставки книг, оборудования, специалистов, организации выездных концертов, выставок, культурно-просветительских мероприятий. Уважаемые работники сферы культуры, мы продолжим создавать для вас наилучшие условия для продуктивной творческой деятельности. Еще раз поздравляю с получением новых автобусов», — сказал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что на приобретение 72 единиц автотранспорта для Министерства культуры, информации и молодежной политики было выделено свыше 359 миллионов сомов. Из них 15 — большие автобусы, 57 — малые автобусы. Все приобретенные автотранспортные средства соответствуют современным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336700/
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