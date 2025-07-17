Больницу строят, врачей не хватает. Глава Минздрава с инспекцией в Таласе

В Таласской области строят современный перинатальный центр и делают масштабный капитальный ремонт областной больницы. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, глава ведомства Эркин Чечейбаев в ходе рабочего визита в регион ознакомился с объектами.
Он посетил отделения приема и реанимации Таласской областной объединенной больницы. На капремонт медучреждения из республиканского бюджета выделили 137 миллионов сомов. Будет заменена кровля, проведена внутренняя и внешняя реконструкция здания, построенного в 2009 году.
По завершении строительства центр будет представлять современное родовспомогательное учреждение на 63 койко-места, оснащенное передовым оборудованием. В составе предусмотрены операционные, реанимационные и палаты интенсивной терапии. Качество строительных работ контролируется двумя независимыми техническими надзорами — от германской стороны и со стороны подрядной организации.
Минздрав с местными органами власти работает над привлечением специалистов, в том числе обсуждается предоставление доплат и решение жилищных вопросов на местах.
По данным ведомства, в настоящее время по республике строят 32 новых медицинских учреждений, капремонт — еще примерно в 15 объектах.