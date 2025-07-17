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Общество

Мэр Бишкека проверил незаконную свалку в районе «Орок» и потребовал принять меры

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выехал с инспекцией в зону несанкционированной свалки мусора в районе МТУ «Орок». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во время осмотра установлено, что компания, занимающаяся эксплуатацией карьера, нарушила строительные, экологические и санитарные нормы.

«Я уже был здесь раньше — тогда воды не было, участок был рекультивирован. А теперь отходы попадают в воду! Как вы могли это допустить? Это может привести к экологической катастрофе!» — возмутился градоначальник, обращаясь к арендатору участка.

По итогам проверки мэр поручил муниципальной инспекции совместно с Экологической и технической инспекцией при Минприроды провести проверку соблюдения санитарных норм и принять меры в рамках закона.

В результате Экологическая и техническая инспекция составила административные протоколы в отношении предпринимателя Ч.Талантбекова и компании «Ак Бура Транс Сервис» по статье 115, часть 2, Кодекса о правонарушениях КР.

Муниципальная инспекция, в свою очередь, выдала предписание об обязательном ограждении территории в течение двух дней, недопущении вывоза мусора и соблюдении правил благоустройства города. В случае невыполнения будут приняты меры в соответствии с законодательством.

На данный момент идет очистка территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336573/
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