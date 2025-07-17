Налоговая служба и «D Billions» создали патриотический мультфильм

Государственная налоговая служба в сотрудничестве с популярной музыкально-развлекательной группой «D Billions» разработала мультимедийный анимационный фильм для детей и подростков.

Цель фильма – в доступной и увлекательной форме привить молодому поколению патриотические ценности и понимание важности вклада каждого гражданина в развитие своей страны.

Также он направлен на формирование у подрастающего поколения чувства ответственности, социальной зрелости и стремления быть активными участниками созидательных, позитивных изменений в стране и любви к родине.

Через яркие образы, музыку и положительных героев зрители узнают, как даже самые простые действия могут способствовать процветанию государства.