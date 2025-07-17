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Общество

Налоговая служба и «D Billions» создали патриотический мультфильм

Государственная налоговая служба в сотрудничестве с популярной музыкально-развлекательной группой «D Billions» разработала мультимедийный анимационный фильм для детей и подростков.

Цель фильма – в доступной и увлекательной форме привить молодому поколению патриотические ценности и понимание важности вклада каждого гражданина в развитие своей страны.

Также он направлен на формирование у подрастающего поколения чувства ответственности, социальной зрелости и стремления быть активными участниками созидательных, позитивных изменений в стране и любви к родине.

Через яркие образы, музыку и положительных героев зрители узнают, как даже самые простые действия могут способствовать процветанию государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336569/
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