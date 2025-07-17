В Бишкеке пройдет третий тур записи в школу. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

Она напомнила, что в настоящее время продолжается электронная запись в школу. Первый этап проводился по прописке, второй — по фактическому месту жительства на вакантные места.

«Некоторые граждане даже спустя 20 лет не прописываются по месту жительства, поэтому запись в школу проводится не по прописке. Третий тур записи в августе пройдет в Бишкеке также не по прописке. В городе из-за внутренней миграции школы переполнены, а желающих много. Ищем компромиссные варианты. Подведем итоги, чтобы знать, в каких школах остались места. На сегодня в столице имеется 2 тысячи квот», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Читайте по теме Около 170 тысяч детей в Кыргызстане зарегистрировали в школу

Она отметила, что в этом году в первые и вторые классы по республике должны пойти 319 тысяч 885 детей. На данный момент свободны еще 46 процентов мест, то есть около 147 тысяч детей еще не зарегистрированы.

«Многие родители думают, если детей устроить в хорошую школу, то из них вырастут гении. Потом приходится рано вставать и ездить за 5-10 километров в выбранную школу. А политика должна быть направлена на ребенка, он должен ходить в школу рядом с домом. Программа, стандарты, учебники и требования к учителям везде одинаковые», — подчеркнула глава Минпросвещения.