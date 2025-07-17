12:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Эконарушения. Деятельность пансионата «Эдельвейс» временно приостановлена

В пансионате «Эдельвейс», расположенном в селе Чон-Жаргылчак Джети-Огузского района, была проведена проверка региональным управлением экологии и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщают в полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области.

В ходе проверки были выявлены факты нарушений требований нормативных правовых актов в сфере экологической безопасности. В соответствии с Кодексом о правонарушениях был наложен штраф в размере 68 тысяч сомов.

Кроме того, департаментом экологического мониторинга были отобраны пробы воды и почвы для дальнейших лабораторных исследований.

По итогам проверки руководству пансионата было выдано предупреждение, содержащее восемь пунктов по соблюдению требований экологического законодательства. До устранения выявленных нарушений учреждению предписано временно приостановить свою деятельность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336528/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане впервые мусор с горы спустили с помощью дрона — альпинист
В пансионате «Улан» убрали сливные трубы, которые вели в озеро Иссык-Куль
Зеленая молодежь: кто и зачем спасает природу в Кыргызстане
Эколог Нурзат Тотубаева об итогах экспедиции к Иссык-Кулю: озеро меняется
На Иссык-Куле 822 объекта работают без собственных очистных сооружений
В пять раз выросли поступления от штрафов за нарушения перевозок — Минтранс
Ученые из Кореи выявили угрозы в озере Иссык-Куль — сточные воды и водоросли
Ледник Адыгене в Чуйской области начал таять раньше обычного — гидролог
Карагачевая роща в Бишкеке умирает: озера без воды, деревья сохнут, трава желтая
В Майлуу-Суу выявили мотоциклистов, устроивших незаконные гонки на мото-эндуро
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;UZCARD запустили прямые денежные переводы между&nbsp;КР и&nbsp;РУз «Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Заботьтесь о&nbsp;себе и&nbsp;близких: оформите полис ОМС через MegaPay Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
17 июля, четверг
12:16
Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кыргызстану нужна поддержка Мээрим Сарыбаева: Победить СПИД все еще возможно, но Кы...
12:08
Жертвы пластических операций обратились к Дастану Бекешеву: что он советует
12:02
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
11:49
Минэкономики предлагает ограничить уровень наценок на товары
11:48
Чемпиону по разведению породистого скота власти выделили 10 гектаров земли