Эконарушения. Деятельность пансионата «Эдельвейс» временно приостановлена

В пансионате «Эдельвейс», расположенном в селе Чон-Жаргылчак Джети-Огузского района, была проведена проверка региональным управлением экологии и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщают в полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области.

В ходе проверки были выявлены факты нарушений требований нормативных правовых актов в сфере экологической безопасности. В соответствии с Кодексом о правонарушениях был наложен штраф в размере 68 тысяч сомов.

Кроме того, департаментом экологического мониторинга были отобраны пробы воды и почвы для дальнейших лабораторных исследований.

По итогам проверки руководству пансионата было выдано предупреждение, содержащее восемь пунктов по соблюдению требований экологического законодательства. До устранения выявленных нарушений учреждению предписано временно приостановить свою деятельность.