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Общество

Жертвы пластических операций обратились к Дастану Бекешеву: что он советует

Депутат парламента Дастан Бекешев призвал женщин дважды подумать, прежде чем ложиться под нож пластического хирурга.

По его словам, нельзя соглашаться на пластическую операцию, если нет реальных медицинских показаний или серьезных дефектов. «Особенно вам, женщины. Вы красивы. Душой. Этого не исправить скальпелем», — написал он.

Нардеп отметил, что к нему обратилось много женщин с заявлением в отношении известного пластического хирурга Максута Кадырова.

«Я их передал министру здравоохранения, провели проверку, на 90 дней закрыли центр и не дают проводить пластические операции. Большая просьба к пострадавшим — пишите в правоохранительные органы, не бойтесь угроз, сейчас не время бояться. Всем женщинам, кто хочет себе «отремонтировать» лицо подкачать губы и груди, подумайте тысячу раз. В Кыргызстане нет клинического протокола по проведению пластических операций. Операцию нельзя сделать по стандартам, их просто нет. И если завтра хирург сделает что-то неправильно, он сможет спокойно уйти от ответственности. Тысячу раз подумайте, качать ли вам какие-то части тела, но лучше качайте мозги», — сказал Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336525/
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