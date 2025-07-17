После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками

Ситуация вокруг российского путешественника Андрея Панаева, который убирал мусор на пляже Иссык-Куля и столкнулся с агрессией со стороны арендаторов участка, получила продолжение. После широкой огласки в соцсетях и в СМИ на место инцидента выехали представители МВД и Государственной экологической и технической инспекции.

С арендаторами проведена профилактическая беседа. Им напомнили об ответственности за создание помех гражданам, добровольно участвующим в охране окружающей среды. Также арендаторам настоятельно рекомендовано соблюдать нормы экологической и общественной этики при взаимодействии с отдыхающими.

Кроме того, на въезде к пляжной территории, где произошел инцидент, установлены бетонные блоки для ограничения движения автомобилей. Это сделано в целях предотвращения загрязнения прибрежной зоны и защиты экосистемы.

Андрей Панаев на своей странице в соцсетях подтвердил факт визита сотрудников ведомств и выразил надежду на положительные изменения:

«Спасибо всем, кто поддержал! Я верю, что вместе мы сможем сделать берега Иссык-Куля чище. Главное — не быть равнодушными», — написал он.

Инцидент с участием активиста вызвал большой общественный резонанс: тысячи пользователей выразили поддержку Андрею Панаеву, а в Сети начали массово появляться призывы беречь природу и поощрять инициативу по уборке мусора. Многие призвали усилить контроль над деятельностью частных арендаторов пляжей и их обязанностью по поддержанию чистоты.