Надоел убирать мусор! На Иссык-Куле арендаторы наехали на путешественника

Путешественник из России Андрей Панаев, который долгое время добровольно убирает мусор на берегах Иссык-Куля, сообщил о конфликте с арендаторами одного из пляжей в городе Караколе.
Он отметил, что обратился в компетентные органы и ожидает выяснения, кто несет ответственность за чистоту на участке.
«Скоро узнаем, чей это мусор», — добавил он.
Андрей Панаев известен тем, что уже не первый год путешествует по Кыргызстану и в одиночку очищает берег озера от бытовых отходов. Его инициативу поддерживают местные жители и экозащитники.