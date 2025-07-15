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Общество

Надоел убирать мусор! На Иссык-Куле арендаторы наехали на путешественника

Путешественник из России Андрей Панаев, который долгое время добровольно убирает мусор на берегах Иссык-Куля, сообщил о конфликте с арендаторами одного из пляжей в городе Караколе.

«Как обычно собирал мусор. А арендаторы пляжа, кто должен делать это, наехали на меня. Типа ты надоел собирать мусор, а мешки оставлять тут. Давай увози. Я ответил, что этот мусор должны убирать они, как и следить за порядком», — написал Андрей Панаев в соцсетях.

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Он отметил, что обратился в компетентные органы и ожидает выяснения, кто несет ответственность за чистоту на участке.

«Скоро узнаем, чей это мусор», — добавил он.

Андрей Панаев известен тем, что уже не первый год путешествует по Кыргызстану и в одиночку очищает берег озера от бытовых отходов. Его инициативу поддерживают местные жители и экозащитники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336307/
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