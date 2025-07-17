Прием в школу. В классах должно быть не более 36 учеников

В Кыргызстане школы самостоятельно определяют количество доступных мест для приема новых учеников в зависимости от своей проектной мощности и условий. При этом действует обязательная норма наполняемости классов — не более 36 учеников.

По словам начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства просвещения КР Айнуры Кусеиновой, норма должна выполняться, чтобы сохранить качество образования.

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Отметим, что ежегодно в начале учебного года появляется информация о переполненности классов, особенно в Бишкеке — до 55 детей.

В Минпросвещения напомнили, что электронная запись в первые и вторые классы продолжается.

Ведомство совместно с территориальными органами образования и техническими службами координирует работу всей системы, следит за корректным распределением квот и оперативно реагирует на возникающие сложности.

В связи с высокой внутренней миграцией, особенно в Бишкеке, Оше и Чуйской области, наблюдается повышенная нагрузка на школы. Некоторые родители преднамеренно регистрируются по адресам, к которым фактически не имеют отношения, чтобы попасть в популярные школы. Такие случаи выявляются, и дети, зачисленные с нарушением, отчисляются.

«Например, в одной из школ Бишкека выявлено 86 нарушений. Эти места были отданы детям, которые реально проживают на территории данного микроучастка», — отметила Айнура Кусеинова.

Согласно положению о приеме в школы, для определенных категорий граждан предусмотрены льготы. Это:

дети действующих военнослужащих;

дети учителей, работающих в школе не менее одного года;

дети, имеющие статус кайрылмана (репатрианта);

близнецы.

Для этих категорий выделено 10 процентов от общего количества мест в каждом классе.

В Минпросвещения подчеркнули, что родителям, которые планируют оставить ребенка в детском саду еще на год, следует знать: в следующем году эти дети не смогут сразу пойти во второй класс — они будут зачислены в первый.

Чиновники призывают родителей своевременно подать документы через электронную систему, соблюдать правила регистрации и учитывать реальные возможности школ.

«Каждый ребенок будет обеспечен школьным местом — ни один не останется без образования», — заверила Айнура Кусеинова.