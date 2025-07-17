Прием в школу. В классах должно быть не более 36 учеников

В Кыргызстане школы самостоятельно определяют количество доступных мест для приема новых учеников в зависимости от своей проектной мощности и условий. При этом действует обязательная норма наполняемости классов — не более 36 учеников.
По словам начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства просвещения КР Айнуры Кусеиновой, норма должна выполняться, чтобы сохранить качество образования.
Отметим, что ежегодно в начале учебного года появляется информация о переполненности классов, особенно в Бишкеке — до 55 детей.
В Минпросвещения напомнили, что электронная запись в первые и вторые классы продолжается.
Ведомство совместно с территориальными органами образования и техническими службами координирует работу всей системы, следит за корректным распределением квот и оперативно реагирует на возникающие сложности.
В связи с высокой внутренней миграцией, особенно в Бишкеке, Оше и Чуйской области, наблюдается повышенная нагрузка на школы. Некоторые родители преднамеренно регистрируются по адресам, к которым фактически не имеют отношения, чтобы попасть в популярные школы. Такие случаи выявляются, и дети, зачисленные с нарушением, отчисляются.
«Например, в одной из школ Бишкека выявлено 86 нарушений. Эти места были отданы детям, которые реально проживают на территории данного микроучастка», — отметила Айнура Кусеинова.
Согласно положению о приеме в школы, для определенных категорий граждан предусмотрены льготы. Это:
- дети действующих военнослужащих;
- дети учителей, работающих в школе не менее одного года;
- дети, имеющие статус кайрылмана (репатрианта);
- близнецы.
Для этих категорий выделено 10 процентов от общего количества мест в каждом классе.
Чиновники призывают родителей своевременно подать документы через электронную систему, соблюдать правила регистрации и учитывать реальные возможности школ.
«Каждый ребенок будет обеспечен школьным местом — ни один не останется без образования», — заверила Айнура Кусеинова.