09:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года

Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года. Информацию об этом 24.kg подтвердила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, шесть из них — среди детей в возрасте до года (не привитых по возрасту), два — среди детей в возрасте от 1 до 5 лет (отказники от вакцинации), еще два случая — среди лиц более старшего возраста, в том числе один пожилой.

По последним данным, в республике зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев заболевания корью.

Гульбара Ишенапысова отметила, что с июля отмечается спад заболеваемости.

«С 12 мая до 31 декабря проводится большая наверстывающая кампания по вакцинации. Привили уже до 10 тысяч детей. Этими кампаниями мы спасем жизни до одного миллиона детей», — заметила глава РЦИ.

Напомним, за 2024-й в республике зарегистрировано пять летальных случаев от кори.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336347/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Вызовы в области плановой вакцинации в Кыргызстане сохраняются
Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев
Охват вакцинацией против вируса папилломы человека в Кыргызстане растет
Вакцины от гепатита В в Кыргызстане достаточно
Ситуация с корью: в КР зарегистрировано 7 тысяч 342 случая, девять скончались
Минсельхоз призвали использовать отечественные препараты для вакцинации животных
Кыргызстан проводит нацоценку охвата вакцинацией против кори и краснухи
Коклюш: половина заболевших в Кыргызстане — дети в возрасте до года
Бишкек остается в лидерах по заболеваемости корью
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
16 июля, среда
09:41
Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района Таласской области Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района...
09:35
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
09:34
Товарооборот между КР и КНР в 2024 году увеличился на 44,7 процента
09:32
Землетрясение произошло в Таласской области Кыргызстана
09:26
Скутеристы бастуют — просят власти решить их вопрос