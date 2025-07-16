Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года. Информацию об этом 24.kg подтвердила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, шесть из них — среди детей в возрасте до года (не привитых по возрасту), два — среди детей в возрасте от 1 до 5 лет (отказники от вакцинации), еще два случая — среди лиц более старшего возраста, в том числе один пожилой.

По последним данным, в республике зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев заболевания корью.

Гульбара Ишенапысова отметила, что с июля отмечается спад заболеваемости.

«С 12 мая до 31 декабря проводится большая наверстывающая кампания по вакцинации. Привили уже до 10 тысяч детей. Этими кампаниями мы спасем жизни до одного миллиона детей», — заметила глава РЦИ.

Напомним, за 2024-й в республике зарегистрировано пять летальных случаев от кори.