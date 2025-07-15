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Общество

В Кыргызстане создали петицию после избиения врача в госпитале

После резонансного инцидента с избиением и задержанием клинического ординатора в ЛОР-отделении Национального госпиталя 9 июля врачи Кыргызстана выступили с коллективным обращением в защиту своих прав и безопасности. Медицинские работники запустили онлайн-петицию, которая за несколько минут набрала более тысячи подписей.

В тексте обращения, адресованного министру здравоохранения, врачи заявляют о нарастающей волне физического и психологического насилия в отношении сотрудников медучреждений.

«Врач, оказывающий экстренную помощь, не должен бояться за свою безопасность. Насилие в медицинских учреждениях — это не просто уголовное правонарушение, это удар по всей системе здравоохранения», — говорится в петиции.

Авторы инициативы требуют немедленных и системных мер, в том числе:

  • принятия отдельного закона о защите медработников, приравнивающего их статус к представителям власти при исполнении и предусматривающего уголовную ответственность за агрессию в их адрес;
  • усиления физической безопасности в учреждениях здравоохранения — установки видеокамер, тревожных кнопок и круглосуточной охраны;
  • запуска масштабной информационной кампании по формированию уважительного отношения к врачам среди населения.

Медики подчеркивают: без гарантированной защиты те, кто ежедневно спасает жизни, сами остаются беззащитными. В случае бездействия, считают они, Кыргызстан рискует потерять молодые кадры и профессионалов, готовых работать в условиях нехватки ресурсов и постоянного давления.

Петиция продолжает набирать подписи и активно распространяется в медицинском и гражданском сообществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336265/
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